Israele e Turchia verso la guerra? A Tel Aviv c’è chi inizia a mettere le forze a confronto

A Tel Aviv, alcune persone cominciano a parlare di un possibile scontro con la Turchia. Le tensioni tra i due paesi aumentano, e c’è chi teme che possa sfociare in una vera guerra. Il clima si fa sempre più teso e nessuno sembra voler abbassare la guardia.

Israele e Turchia sono destinate alla guerra? La famigerata Trappola di Tucidide da molti evocata come scenario storico per uno scontro inevitabile tra Cina e Usa, scatterà in tono minore nel quadrante mediorientale, nei prossimi anni, tra Tel Aviv e Ankara? Un confronto che può diventare caldo. Per ora il confronto è a tutto campo nella regione: in Siria, dove la Turchia sostiene Damasco contro le spinte centrifughe e teme l’assertività israeliana a Sud; a Cipro, dove invece Ankara occupa il Nord come Stato-fantoccio e a Nicosia si guarda a Tel Aviv come provider di sicurezza; nel Corno d’Africa, scenario in cui il sostegno israeliano alla secessione del Somaliland cozza con l’appoggio turco alla Somalia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

