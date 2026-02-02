Israele e Turchia verso la guerra? A Tel Aviv c’è chi inizia a mettere le forze a confronto
A Tel Aviv, alcune persone cominciano a parlare di un possibile scontro con la Turchia. Le tensioni tra i due paesi aumentano, e c’è chi teme che possa sfociare in una vera guerra. Il clima si fa sempre più teso e nessuno sembra voler abbassare la guardia.
Israele e Turchia sono destinate alla guerra? La famigerata Trappola di Tucidide da molti evocata come scenario storico per uno scontro inevitabile tra Cina e Usa, scatterà in tono minore nel quadrante mediorientale, nei prossimi anni, tra Tel Aviv e Ankara? Un confronto che può diventare caldo. Per ora il confronto è a tutto campo nella regione: in Siria, dove la Turchia sostiene Damasco contro le spinte centrifughe e teme l’assertività israeliana a Sud; a Cipro, dove invece Ankara occupa il Nord come Stato-fantoccio e a Nicosia si guarda a Tel Aviv come provider di sicurezza; nel Corno d’Africa, scenario in cui il sostegno israeliano alla secessione del Somaliland cozza con l’appoggio turco alla Somalia. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Approfondimenti su Israele Turchia
Virtus-Hapoel Tel Aviv, i movimenti pro-Pal verso una nuova protesta contro Israele
Israele, chi è Ron Dermer, ex ministro Affari Strategici: consigliere di Netanyahu dal 2003 e la mente dietro politica espansionista Tel Aviv
Ultime notizie su Israele Turchia
Argomenti discussi: Dal Medio Oriente all’Africa: la rivalità tra Israele e Turchia si sposta in Somaliland; Nel Corno d’Africa cresce la tensione tra Israele e Turchia; Israele. Netanyahu teme il riavvicinamento tra Arabia Saudita, Qatar e Turchia; Il Board della Pace per Gaza: ecco perché gli avversari dell'Occidente hanno aderito.
Israele. Verso un’escalation con la Turchia: crescono le tensioni militari nel Mediterraneo e in Medio OrienteSolo questa settimana Israele e Turchia hanno avviato movimenti militari in vista di un possibile scontro, considerandosi reciprocamente la minaccia più pericolosa per la propria sicurezza nazionale. notiziegeopolitiche.net
Iran, Turchia: Israele sta cercando occasione per attaccare(Adnkronos) – Israele sta cercando un’occasione per attaccare l’Iran. A sostenerlo è il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan nel corso di un’intervista sul canale tv ‘Ntv’ sottolineando che un att ... msn.com
ALTRO "SHOW" DEL PROPRIETARIO DELL'HAPOEL TEL AVIV, OFER YANNAY Ofer Yannay, nella partita di Coppa tra Hapoel Tel Aviv e Hapoel Jerusalem, si è seduto vicino la panchina avversaria e ha ripetutamente filmato il coach avversario accusandol - facebook.com facebook
Ieri migliaia di manifestanti a Tel Aviv a difesa delle comunità arabe d'Israele piegate dalla violenza e abbandonate dal governo. Manifestazione pienamente arabo-ebraica, che ha visto la partecipazione attiva dei Democratici, il partito nato dalla fusione di La x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.