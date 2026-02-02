Ischia e Procida controlli nei porti | tra carte d’identità false coltelli e droga

I carabinieri hanno intensificato i controlli nei porti di Ischia e Procida. Durante le verifiche, hanno trovato alcune persone con documenti falsi, sequestrato coltelli e sequestrato droga. I controlli sono stati fatti sui bagagli e sui turisti in arrivo, per garantire la sicurezza durante il picco della stagione turistica.

Bagagli, turisti e verifiche sui documenti agli sbarchi: questo il contesto dei controlli eseguiti dai carabinieri nei porti di Ischia e Procida durante il monitoraggio del flusso turistico. A Forio i militari hanno arrestato un 38enne napoletano, D.P., già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, fermato allo sbarco di un aliscafo, ha esibito una carta d’identità valida per l’espatrio risultata falsa. Sul documento era indicata una residenza sull’isola di Ischia: secondo quanto ricostruito, sarebbe stata utilizzata per ottenere le tariffe agevolate riservate ai residenti. Il 38enne è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione nel quartiere San Lorenzo, in attesa di giudizio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

I carabinieri di Ischia e Procida hanno intensificato i controlli nelle ultime ore.

