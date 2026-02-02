Irregolarità sui luoghi di lavoro ed evasione di contributi | due imprese sospese e maxi multe

In due aziende sono state sospese e multate dopo aver scoperto gravi irregolarità sui luoghi di lavoro e evasione di contributi. La Guardia di Finanza ha effettuato controlli che hanno portato alle sanzioni, evidenziando come alcune imprese continuino a operare senza rispettare le regole. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità intensificano i controlli per proteggere i lavoratori.

Controlli a tappeto dei Carabinieri in cantieri, locali e negozi: gravi irregolarità in tre casi, con evasioni contributive per centinaia di miglia di euro Gravi irregolarità riscontrate in tre diversi luoghi di lavoro che portano a sanzioni e alla sospensione di due imprese. Questo è il risultato dei controlli condotti dai Carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Ravenna, con la collaborazione dei militari delle Compagnie di Faenza, Lugo e Cervia, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

I carabinieri del Nil di Bologna e provincia hanno avviato controlli approfonditi su diverse attività produttive.

A Venticano (AV), i carabinieri hanno effettuato un’ispezione in un cantiere, riscontrando irregolarità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Rieti, riscontrate irregolarità sul lavoro: tre denunciati dai carabinieriRIETI - Prosegue senza soluzione di continuità l’attività istituzionale dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti ... msn.com

Whistleblowing, come segnalare gli illeciti sul lavoro in modo sicuroSegnalare irregolarità, abusi o comportamenti illegali sul luogo di lavoro è possibile, oggi più che ma. Intervista a Giorgio Fraschini, Trasparency International ... varesenews.it

Emerse numerose irregolarità, sia sotto il profilo sanitario sia in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro - facebook.com facebook