Iran vertice con gli Usa Cresce speranza per accordo

La tensione tra Iran e Stati Uniti resta alta, anche se cresce la speranza di un accordo sul nucleare. L’Italia ha annunciato la chiusura del consolato a Teheran, mentre da entrambe le parti arrivano minacce e segnali di incertezza. La situazione rimane fragile, con poche certezze su come evolverà nei prossimi giorni.

La tensione con l'Iran. L'Italia annuncia la chiusura del proprio consolato a Teheran. E mentre cresce la speranza per un accordo sul nucleare con gli Stati Uniti, la situazione resta sempre in bilico con scambi di minacce da ambo le parti. Servizio di Marco Burini

