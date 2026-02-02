Iran Trump | Speriamo in accordo o scopriremo se ha ragione Khamenei

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di sperare di chiudere un accordo con l’Iran. Ha aggiunto che, in caso contrario, si saprà se il leader iraniano Khamenei aveva ragione o meno. La situazione resta tesa, e le prossime mosse potrebbero essere decisive per il futuro dei negoziati.

(Adnkronos) – "Speriamo di raggiungere un accordo. Se non ci riusciremo, scopriremo se aveva ragione o meno". Donald Trump ha risposto così ai giornalisti a Mar-a-Lago che gli chiedevano un commento sulle dichiarazioni dell'ayatollah Ali Khamenei, secondo il quale un attacco americano all'Iran provocherebbe una guerra regionale. "Abbiamo lì – ha avvertito ancora il presidente.

