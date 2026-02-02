Iran tensione con gli Usa Italia chiude il consolato

Da giorni l’Iran e gli Stati Uniti sono ai ferri corti. L’Italia ha deciso di chiudere temporaneamente il suo consolato nel paese, cercando di evitare escalation. La situazione resta fragile, con la speranza di un accordo sul nucleare ancora viva, ma le tensioni sono evidenti.

Situazione sempre tesa tra Iran e Stati Uniti, mentre resta aperta la speranza di un accordo sul nucleare. Intanto l'Italia ha annunciato la chiusura del proprio consolato a Teheran. Servizio di Barbara Masulli TG2000.

