L’Italia ha deciso di chiudere il suo consolato a Teheran dopo le ultime tensioni con l’Iran. Il governo italiano ha preso questa decisione in risposta all’espulsione dei militari europei, con l’Iran che ha anche convocato tutti gli ambasciatori al Ministero degli Esteri. La crisi tra i due paesi si fa sempre più seria.

Nuove tensioni sul fronte mediorientale. Ieri, l’Italia ha decretato la chiusura, fino a nuovo avviso, del suo ufficio consolare a Teheran. Ad annunciarlo la stessa ambasciata italiana in Iran con una nota sul suo sito web, che ha specificato come “saranno garantiti unicamente i servizi essenziali, urgenti e non differibili in favore dei connazionali”. Decisione che fa seguito alle dichiarazioni di Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraniano, il quale ha annunciato che Teheran ha classificato come “gruppo terroristico” gli eserciti dei Paesi europei specificando che “i loro militari dipendenti che si trovano nelle ambasciate in Iran devono essere immediatamente espulsi“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, l’Italia chiude il consolato a Teheran: lo scontro sui pasdaran si intensifica

La recente tensione tra Iran e Italia ha avuto origine dalle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie della Rivoluzione

In un contesto di tensione diplomatica, Teheran ha convocato l'ambasciatrice italiana a causa delle dichiarazioni di Tajani sui pasdaran.

