Iran | I negoziati in corso e le misteriose esplosioni per bloccarli

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti aumentano giorno dopo giorno. Mentre i negoziati per trovare una soluzione sembrano ancora lontani dall’essere ufficialmente avviati, si susseguono anche episodi misteriosi, come alcune esplosioni che colpiscono zone di interesse. Trump continua a parlare di una potenza militare pronta a intervenire, mentre l’ayatollah Khamenei avverte che, se ci sarà guerra, questa rimarrà confinata alla regione. La situazione resta molto delicata e difficile da prevedere.

Nelle more della crisi iraniana continuano le minacce incrociate, con Trump che continua a magnificare l’invincibile armada schierata al largo si Teheran e l’ayatollah Khamenei che risponde che, se guerra sarà, stavolta sarà regionale. Eppure qualcosa in controtendenza si muove, grazie ai tanti mediatori scesi in campo. Le comunicazioni tra Turchia, il Qatar ed Egitto e i due contendenti si sono fatte frenetiche e stanno dando frutti, come rivela Axios che, nel riportare nuove sui negoziati sottotraccia, riferisce due cenni importanti. Il primo è la visita di sabato del primo ministro del Qatar Mohammed bin Al Thani a Teheran, dove “ha incontrato Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale e stretto confidente di Khamenei. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Una serie di esplosioni ha colpito diverse zone dell’Iran, tra cui Teheran e Bandar Abbas.

Un'esplosione ha scosso un edificio di otto piani a Bandar Abbas, sulla costa del Golfo.

