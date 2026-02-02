Iran | abbiamo perso la fiducia negli USA come partner per i negoziati

L’Iran ha dichiarato di aver perso fiducia negli Stati Uniti come partner per i negoziati. La decisione arriva dopo anni di tensioni e mancati accordi. Nel frat frattempo, Turchia, Egitto e Qatar stanno cercando di mettere insieme un possibile incontro tra Washington e Teheran, ma al momento non si hanno dettagli certi su quando o come potrebbe svolgersi.

L’Iran ha affermato di aver perso la fiducia negli USA come partner per i negoziati. Secondo i media, Turchia, Egitto e Qatar sono al lavoro per organizzare un possibile incontro USA-Iran. Parlando alla CNN, il ministro iraniano degli Esteri Araghchi ha affermato di aver “perso fiducia negli USA come partner per i negoziati, purtroppo”. “Per avviare un dialogo significativo è necessario superare questa profonda mancanza di fiducia. Attualmente, Paesi amici dell’Iran nella regione fanno da intermediari”, ha aggiunto. Le dichiarazioni di Araghchi sono arrivate dopo che il presidente americano Donald Trump ha espresso la disponibilità della sua amministrazione a trattare con Teheran. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Donald Trump ha lasciato molti dubbi sul possibile riavvio dei negoziati con l’Iran.

