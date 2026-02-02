Io sono Farah tra dramma e choc | il colpo di scena su Tahir

Lunedì 2 febbraio 2026 segna l’inizio di una nuova settimana televisiva in cui la serie turca

Lunedì 2 febbraio 2026 prende ufficialmente il via una nuova settimana televisiva all’insegna delle emozioni con Io sono Farah, la dizi turca che ha conquistato il pubblico italiano. La serie, adattamento della telenovela argentina La chica que limpia, diventata The Cleaning Lady negli Stati Uniti, torna protagonista del palinsesto con una programmazione particolare, che accompagnerà gli spettatori fino a venerdì 6 febbraio. L’appuntamento serale sarà infatti più breve del consueto, perché affiancato in seconda serata da La forza di una donna, ma promette comunque sviluppi decisivi nella storia della protagonista.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Io sono Farah

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Io sono Farah, il colpo di scena della seconda stagione #shorts

Ultime notizie su Io sono Farah

Argomenti discussi: Io sono Farah, le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026; Io sono Farah 2, perché non va in onda stasera martedì 27 gennaio; Io sono Farah, le trame dal 26 al 30 gennaio 2026; Io sono Farah, anticipazioni 2-6 febbraio 2026: Tahir precipita e Farah tenta il tutto per tutto contro Behnam.

Io sono Farah, trame turche: Merjan spara a Behnam e tenta di farlo fuori sul colpoTahir sceglie di non uccidere Behnam, ma sarà Merjan a intervenire, colpendolo per fermarlo e proteggere la propria famiglia ... it.blastingnews.com

Io sono Farah anticipazioni trama 2 febbraioPartiamo con le anticipazioni di Io sono Farah di lunedì 2 febbraio. Farah rivela a Tahir di amare Bahnam per convincerlo di lasciarla tornare da lui. Intanto gli uomini di Behram sono alla ricerca ... novella2000.it

Attenzione “La forza di una donna” arriva anche in prima serata (tardissima) Martedì 3 febbraio – ore 23:15 Martedì 10 febbraio – ore 23:15 Le puntate andranno in onda subito dopo “Io sono Farah”, per accompagnarci verso il gran finale della terz facebook