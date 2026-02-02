Intesa svela il piano focus sui servizi

Carlo Messina ha annunciato oggi il nuovo piano industriale di Intesa Sanpaolo, aprendo così la stagione dei piani del sistema bancario italiano. L’ad ha spiegato che ci saranno investimenti e riorganizzazioni per migliorare i servizi ai clienti, in una fase di cambiamento che segna un nuovo corso per la banca.

Oggi l'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, aprirà ufficialmente la stagione dei nuovi piani industriali del sistema bancario italiano in una fase che segna un cambio di regime. Dopo tre anni di eccezionale espansione dei margini favorita dai rialzi dei tassi, il settore entra in un contesto opposto: costo del denaro in calo, concorrenza in aumento e ritorno delle incertezze macroeconomiche. A fare da sfondo, la nascita del nuovo polo MpsMediobanca che deve ancora definire la propria architettura industriale ma che è già destinato a ridisegnare gli equilibri competitivi. Con la presentazione del piano 2026-2029 Intesa farà da bussola al comparto.

