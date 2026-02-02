Inter Women ecco l’ufficialità | ceduta Nikee van Dijk all’Hoffenheim

L’Inter Women ha annunciato ufficialmente la cessione di Nikee van Dijk all’Hoffenheim. La giocatrice lascia il club nerazzurro e si trasferisce in Germania, dove continuerà la sua carriera. La società ha comunicato la notizia senza ulteriori dettagli.

Inter News 24 . Segui tutte le ultimissime sul club nerazzurro. Il  mercato dell’Inter Women  entra nel vivo con un’importante operazione in uscita che riguarda il reparto offensivo. Come riportato dai canali ufficiali della  società meneghina, è stata definita la cessione temporanea di  Nikée Dianá van Dijk. La giovane  attaccante olandese classe 2003, nota per la sua fisicità e l’ottimo senso della posizione in area di rigore, si trasferisce ufficialmente all’ Hoffenheim, club di spicco della Frauen-Bundesliga tedesca. I dettagli dell’accordo e il comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

