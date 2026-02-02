Inter Women ecco l’ufficialità | ceduta Nikee van Dijk all’Hoffenheim

L’Inter Women ha annunciato ufficialmente la cessione di Nikee van Dijk all’Hoffenheim. La giocatrice lascia il club nerazzurro e si trasferisce in Germania, dove continuerà la sua carriera. La società ha comunicato la notizia senza ulteriori dettagli.

