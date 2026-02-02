Inter Torino probabili formazioni | dubbio Acerbi o De Vrij per Chivu Diouf dal 1?
Questa sera si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. L’allenatore Chivu deve decidere tra Acerbi e De Vrij per la difesa, mentre Diouf potrebbe partire titolare. La partita si gioca alle 21:00 e promette battaglia.
Inter Torino probabili formazioni. Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia si aprirà con la sfida di mercoledì sera tra Inter e Torino, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La gara non si disputerà a San Siro a causa dell’indisponibilità del Meazza, impegnato nei preparativi per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Formula secca e senza appello: in caso di parità al 90’, niente tempi supplementari ma accesso diretto ai calci di rigore. La direzione dell’incontro è stata affidata a Matteo Marchetti, chiamato a gestire una partita che mette in palio un posto in semifinale.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Ultimissime Inter LIVE: allarme Dumfries, il dubbio di Chivu a centrocampo per il derby, futuro in bilico per De Vrij e Acerbi
Probabili formazioni Atalanta Inter, Diouf e Sucic scalpitano e insidiano Chivu per una maglia dal 1?: le ultime
