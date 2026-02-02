Inter Torino probabili formazioni | dubbio Acerbi o De Vrij per Chivu Diouf dal 1?

Questa sera si gioca il primo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. L’allenatore Chivu deve decidere tra Acerbi e De Vrij per la difesa, mentre Diouf potrebbe partire titolare. La partita si gioca alle 21:00 e promette battaglia.

