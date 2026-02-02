Inter no definitivo alla Lazio per Frattesi

L’Inter ha deciso: Davide Frattesi non si muove. Nelle ultime ore, i nerazzurri hanno rifiutato anche l’ultimo tentativo della Lazio, che aveva provato a rientrare con una nuova proposta dopo il primo no. La trattativa sembra chiusa, l’Inter resta convinta di non cedere il centrocampista.

L’Inter chiude definitivamente la porta su Davide Frattesi. Nelle ultime ore è stato respinto anche il tentativo finale della Lazio, che aveva provato a rientrare in corsa con una nuova formula dopo il primo no nerazzurro. Il club biancoceleste, incassato il rifiuto all’offerta iniziale da 25 milioni, aveva rilanciato proponendo un prestito con obbligo condizionato per un’operazione complessiva da 30 milioni. Anche questa soluzione non ha trovato aperture: da Milano è arrivato un nuovo e netto stop. La linea dell’Inter è stata ribadita pubblicamente da Giuseppe Marotta, poco prima della sfida contro la Cremonese: «Frattesi? Abbiamo sempre detto che sarebbero andati via i giocatori che volevano andarsene.🔗 Leggi su Como1907news.com

