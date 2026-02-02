Inter avanti a Cremona | Lautaro segna e dedica il gol alla figlia

Lautaro Martínez apre le marcature per l’Inter contro la Cremonese. Al 13° minuto, il capitano segna un gol importante e lo dedica alla figlia. La rete porta l’Inter avanti e dà una spinta ai nerazzurri in questa partita.

Ci pensa Lautaro Martínez a sbloccare la partita dell’ Inter sul campo della Cremonese. È il 13° gol stagionale del capitano, che consolida la leadership nella classifica marcatori e trascina i nerazzurri. A fine gara arriva anche il lato umano: «Lavoro per rendere felice la mia famiglia e questa gente. Avevo promesso il gol a mia figlia per il compleanno. Spero di trovarla sveglia al ritorno per darle un bacio». E sul campionato: «Padroni? No, siamo lì ma manca ancora tanto». Con questa rete Lautaro raggiunge quota 128 gol in Serie A con l’Inter, eguagliando Alessandro Altobelli al 4° posto nella storia nerazzurra del torneo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Durante la partita tra Parma e Inter, Marcus Thuram ha segnato un gol che assume un valore speciale, battendo il precedente record di Lautaro Martinez.

L’Inter vince anche a Cremona e mantiene salda la sua corsa scudetto.

