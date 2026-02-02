Insegnare ai bambini a dire no | un gesto di autostima non di ribellione

In Italia, sempre più genitori cercano modi per aiutare i figli a dire no. Non come segno di ribellione, ma come gesto di consapevolezza e rispetto dei propri limiti. La sfida sta nel far capire ai bambini che dire no è un atto di autostima, non un rifiuto fine a se stesso.

I genitori italiani si trovano sempre più spesso a confrontarsi con una domanda che sembra semplice ma nasconde complessità: come insegnare ai bambini a dire no? Non come gesto di ribellione, ma come atto di consapevolezza, di confine personale e di autostima. La risposta, secondo la neuropsicomotricista Sara Ingordigia, non è nell’imporre il silenzio o nel punire l’opposizione, bensì nel educare al rifiuto consapevole. L’obiettivo non è formare figli docili, ma persone in grado di riconoscere i propri limiti, di difendere i propri spazi emotivi e fisici, senza sentirsi in colpa per farlo. Questo approccio, che affonda le radici in una visione moderna dell’educazione, rompe con il mito secondo cui il no è sempre negativo, associato a capricci o cattiveria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

