INRCA in rete con il SSR per il governo delle liste d’attesa | ecco i numeri

L’INRCA ha annunciato di aver rafforzato la collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale per gestire meglio le liste d’attesa. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e rendere più efficiente l’accesso ai servizi sanitari, coinvolgendo tutta la rete regionale. I numeri ufficiali ancora non sono stati divulgati, ma l’azienda precisa di aver messo in campo nuove strategie per migliorare il servizio ai cittadini.

La Regione Marche ha messo in moto una risposta coordinata a una delle criticità più avvertite dalla popolazione che si rivolge alla sanità regionale Anche l’INRCA sta facendo la sua parte, insieme al resto della rete regionale, per migliorare l’accesso ai servizi sanitari. A partire dal 17 gennaio scorso gli Enti del Sistema Sanitario Regionale stanno attivamente contribuendo all’attuazione della DGR 012026, con cui la Regione Marche ha messo in moto una risposta coordinata a una delle criticità più avvertite dalla popolazione che si rivolge alla sanità regionale. “L’organizzazione di queste giornate straordinarie è stato reso possibile grazie all’impegno e alla professionalità del personale sanitario dell’INRCA: medici specialisti, infermieri, tecnici sanitari, personale amministrativo, operatori di supporto e sistema organizzativo.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su INRCA SSR

Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha ufficialmente annunciato i nomi dei dieci assessori che compongono la sua giunta regionale.

Le liste d’attesa presso le Asl spesso nascondono strategie che influenzano le tempistiche delle prenotazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su INRCA SSR

Argomenti discussi: La rivoluzione delle visite: la domenica in ospedale c’è la fila.

Inrca. In 4 anni produzione scientifica cresciuta del 23%. Attivate partnership con oltre 160 centri di ricerca nazionali e internazionaliL’istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani ha presentato alcuni dati sugli ultikmi anni di attività, evidenziando come si siano consolidati il network scientifico e le integrazione con i territori. quotidianosanita.it

Inrca, visite ed esami nel fine settimana per abbattere le liste d'attesaGli esami endoscopici, gastroscopia e colonscopia, sono i più richiesti dalla popolazione; sulla gestione delle liste d'attesa incide l'appropriatezza della prescrizione. Alle prestazioni aggiuntive ... rainews.it

ÈTv Marche. . Nuovo week end di visite ed esami all'INRCA. Dpo il successo dei primi due fine settimane, 210 prestazioni erogate nei presidi della regione, porte aperte per gli utenti anche questo week end: 165 le prestazioni programmate, 72 nella giornata d - facebook.com facebook