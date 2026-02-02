Infortunio Yildiz scatta l’allarme in casa Juve | cosa filtra dopo fastidio all’adduttore e il cambio

La Juventus ha dovuto fare i conti con un problema in più: il giovane Yildiz si è infortunato durante l’allenamento, accusando fastidio all’adduttore. Dopo il dolore, il mister ha deciso di sostituirlo, ma ora si teme uno stop più lungo. I primi controlli hanno escluso lesioni gravi, ma il giocatore resta sotto osservazione. La società sta valutando i tempi di recupero e le prossime mosse per tornare in forma.

Mercato Inter definitivamente chiuso: ennesimo no del fondo PIF per Diaby! Doccia gelata per Chivu Mateta Milan, il ginocchio preoccupa: rischia di saltare tutto al fotofinish? Il rebus da risolvere Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la difesa: c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A Calciomercato Serie A: Juve niente Icardi, spunta Sorloth. Roma Zaragora, ci siamo! Gosens resta alla Fiorentina. Le ultimissime Infortunio Di Lorenzo, scongiurato il peggio: oggi nuovi esami. Intanto Conte fa la conta dei superstiti Audero, che paura! Il petardo costa caro anche al tifoso: e ora la curva dell’Inter rischia la mazzata! Mlacic Udinese, colpo in prospettiva per la difesa: c’è la firma! Era un obiettivo di una big di Serie A Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida di Serie A: super Zielinski-Lautaro! Male Vardy Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Yildiz, scatta l’allarme in casa Juve: cosa filtra dopo fastidio all’adduttore e il cambio Approfondimenti su Yildiz Juve Infortunio Diouf, allarme in casa Inter? Ecco perché ha saltato il Bologna e cosa filtra in vista del Parma L'infortunio di Diouf ha suscitato preoccupazioni in casa Inter. Pogba, il centrocampista francese ancora ai box: ecco cosa è successo all’ex Juve dopo il fastidio in Champions League. L’infortunio Paul Pogba, centrocampista francese ex Juventus, rimane fuori dai campi a causa di un infortunio al polpaccio sinistro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Yildiz Juve Argomenti discussi: Serie B, Alvarez lancia il Monza a Padova in rimonta. Juve Stabia indenne a Reggio Emilia; Perché Yildiz, David, Di Gregorio, Locatelli e Cambiaso non giocano Monaco-Juventus: infortunio, scelta tecnica o squalifica? La motivazione. Juventus, infortunio Yildiz: allarme a fine primo tempo!Tiene banco il possibile infortunio di Yildiz dopo la sostituzione a fine primo durante la sfida tra Parma-Juventus. fantamaster.it Juventus, tegola Yildiz: svelati i tempi di recupero del turcoLe condizioni di Yildiz preoccupano in casa Juventus dopo l'infortunio avuto contro il Parma. Le condizioni del turco ... calciomercatonews.com Spalletti, piacere enorme Juve e Kolo: "Ce la giochiamo! Infortunio Yildiz, può darsi che salti..." - facebook.com facebook #Yildiz sostituito all'intervallo di #ParmaJuve a causa di un affaticamento x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.