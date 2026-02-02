Il centrocampista turco Yildiz si è infortunato durante la partita contro il Parma. Ora si aspetta di sapere quanto tempo dovrà stare fuori dal campo. I medici stanno monitorando le sue condizioni e i tifosi sperano in una pronta ripresa. Per il momento, il giocatore si trova ancora sotto osservazione.

di Marco Baridon Infortunio Yildiz: le ultime novità. Ecco come sta il numero 10 turco dopo l’infortunio patito col Parma. Gli aggiornamenti. Buone notizie per la Juventus e per tutti i suoi sostenitori: il caso legato alle condizioni di Kenan Yildiz sembra essere rientrato velocemente. Dopo la grande apprensione generata dalla sua uscita dal campo durante l’intervallo della sfida contro il Parma, arrivano rassicurazioni importanti sul reale stato di salute del numero 10 bianconero. Solo un affaticamento. Secondo quanto appreso da .com il fastidio avvertito al Tardini è stato diagnosticato come un semplice affaticamento all’adduttore sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz: le ultime novità. Ecco come sta dopo l’infortunio patito col Parma

