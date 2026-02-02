Infortunio Yildiz | le ultime novità Ecco come sta dopo l’infortunio patito col Parma

Da juventusnews24.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista turco Yildiz si è infortunato durante la partita contro il Parma. Ora si aspetta di sapere quanto tempo dovrà stare fuori dal campo. I medici stanno monitorando le sue condizioni e i tifosi sperano in una pronta ripresa. Per il momento, il giocatore si trova ancora sotto osservazione.

di Marco Baridon Infortunio Yildiz: le ultime novità. Ecco come sta il numero 10 turco dopo l’infortunio patito col Parma. Gli aggiornamenti. Buone notizie per la  Juventus  e per tutti i suoi sostenitori: il caso legato alle condizioni di  Kenan Yildiz  sembra essere rientrato velocemente. Dopo la grande apprensione generata dalla sua uscita dal campo durante l’intervallo della sfida contro il Parma, arrivano rassicurazioni importanti sul reale stato di salute del numero 10 bianconero. Solo un affaticamento. Secondo quanto appreso da  .com il fastidio avvertito al Tardini è stato diagnosticato come un semplice affaticamento all’adduttore sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio yildiz le ultime novit224 ecco come sta dopo l8217infortunio patito col parma

© Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz: le ultime novità. Ecco come sta dopo l’infortunio patito col Parma

Approfondimenti su Yildiz Parma

Pulisic, le ultime novità sul suo infortunio: ecco la decisione verso Lazio-Milan

Vlahovic Juve: visite al J Medical per l’attaccante dopo l’infortunio con la Nazionale. Ecco come sta e le ultime in vista della sfida contro la Fiorentina – VIDEO

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Yildiz Parma

Argomenti discussi: Yildiz infortunato e sostituito, Spalletti: Ha un po' di dolore camminando, difficile ci sia giovedì; Yildiz sostituito all'intervallo di Parma-Juve: le sue condizioni; Infortunio per Yildiz in Parma-Juventus, sostituito all'intervallo: quando torna? Condizioni e tempi di recupero; Spalletti, piacere enorme Juve e Kolo: Ce la giochiamo! Infortunio Yildiz, può darsi che salti...

infortunio yildiz le ultimeInfortunio Yildiz, decisione a sorpresa della Juve: le sue condizioniAggiornamenti importantissimi in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni fisiche di Kenan Yildiz: ecco le ultime ... calciomercato.it

infortunio yildiz le ultimeInfortunio Yildiz, scatta l’allarme in casa Juve: cosa filtra dopo fastidio all’adduttore e il cambio. Le sensazioni sulle condizioni fisiche del turcoInfortunio Yildiz, scatta l’allarme in casa Juve: cosa filtra dopo fastidio all’adduttore e il cambio. Le sensazioni sulle condizioni fisiche del turco La vittoria della Juventus al Tardini contro il ... calcionews24.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.