Infortunio Yildiz decisione a sorpresa della Juve | le sue condizioni

La Juventus ha comunicato una decisione a sorpresa riguardo le condizioni di Kenan Yildiz, coinvolto in un infortunio recente. Dopo aver analizzato le sue condizioni, la società ha deciso di intervenire in modo deciso, senza attendere troppo. I tifosi aspettano aggiornamenti più dettagliati, ma intanto la squadra si prepara a gestire al meglio la situazione.

Aggiornamenti importantissimi in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni fisiche di Kenan Yildiz: ecco le ultime. La Juve può tirare un grandissimo sospiro di sollievo. Le condizioni fisiche di Kenan Yildiz, che ieri sera nel corso della sfida contro il Parma aveva chiesto il cambio ed era stato sostituito a inizio ripresa da Miretti, non preoccupano e il numero 10 bianconero potrebbe tornare in campo prima del previsto. Spalletti e Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Le dichiarazioni a fine gara del tecnico Spalletti (“ Ora ha dolore anche camminando “) avevano fatto tremare i tifosi della Juve, ma questa mattina il 20enne originario di Ratisbona ha svolto i trattamenti del caso alla Continassa e la Juve ha deciso di non sottoporlo a controlli strumentali presso il J Medical. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

