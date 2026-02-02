Infortunio Di Lorenzo scongiurato il peggio | oggi nuovi esami Intanto Conte fa la conta dei superstiti

Il Napoli si prepara a nuovi esami per Di Lorenzo, che ieri aveva subito un infortunio durante la partita contro la Fiorentina. Le sue condizioni sembrano meno gravi di quanto si temesse, ma i medici vogliono essere certi con approfondimenti. Intanto, l’allenatore Conte conta i giocatori disponibili, cercando di capire a chi potrà affidarsi per la prossima sfida. Dopo le preoccupazioni di ieri, il risveglio del Napoli è più rassicurante, anche se restano da valutare attentamente le condizioni dei superstiti.

Neres si è infortunato durante la partita tra Napoli e Parma.

Intanto da casa #Conte un rilassatissimo Antonio si gode i sorteggi di #ChampionsLeague dal suo divano. #Napoli #inter #juventus #milan #atalanta - facebook.com facebook

Contro la Fiorentina, potrebbe rivedersi (almeno tra i convocati) Amir Rrahmani Le sue condizioni - così come sottolineato dal Corriere dello Sport - sono ancora da valutare, ma Conte intanto spera #SSCNapoli#Rrahmani #SpazioNapoli x.com