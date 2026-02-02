Infortunio Di Lorenzo lo spavento non è finito | c’è un altro rischio da scongiurare

Il Napoli aspetta con ansia notizie sul suo difensore Giovanni Di Lorenzo. Dopo l’infortunio contro la Fiorentina, il giocatore ha lasciato il campo in dolore e ora si teme una ricaduta o un problema più serio. I medici stanno monitorando la situazione e si spera che non ci siano complicazioni che possano mettere a rischio la sua presenza nelle prossime partite. La squadra, intanto, si prepara senza di lui, sperando di non perdere un elemento chiave.

Il Napoli mantiene il fiato sospeso per Giovanni Di Lorenzo dopo l’infortunio patito contro la Fiorentina. Il capitano azzurro ha tirato un sospiro di sollievo ieri in seguito alla notizia della mancata rottura del crociato e di un infortunio meno grave del previsto, ma oggi svolgerà un nuovo consulto a Roma. Secondo “ Il Mattino “, resta ancora da capire un fattore decisivo per capire gli effettivi tempi di recupero: l’interessamento o meno dei legamenti. Di Lorenzo, consulto a Villa Stuart oggi: il motivo. Secondo il quotidiano, i tempi di recupero del giocatore dovrebbero aggirarsi, se tutto andrà come previsto, fra i 45 e i 60 giorni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Infortunio Di Lorenzo, lo spavento non è finito: c’è un altro rischio da scongiurare Approfondimenti su Di Lorenzo Infortunio Pronostico Roma-Stoccarda: uno “spareggio” per scongiurare il rischio playoff La partita tra Roma e Stoccarda, valida per la settima giornata della fase a gironi di Europa League, si svolgerà giovedì alle 18:45. Infortunio Di Lorenzo, la prima diagnosi lascia ben sperare: escluso lo scenario peggiore? Domani altri esami Lorenzo Di Lorenzo si è infortunato durante l’allenamento e ora si aspetta con ansia la seconda serie di esami. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Di Lorenzo Infortunio Argomenti discussi: Infortunio Di Lorenzo, esito esami e tempi di recupero: per quanto lo perde Conte. E il Napoli va su...; Conte è una furia per l'infortunio di Di Lorenzo: Meglio che finisco qua sennò devo dire altre cose; Napoli, Di Lorenzo farà tutti gli accertamenti tra domani e lunedì: si teme la rottura del crociato; Di Lorenzo si è rotto il crociato, sono furioso. Di Lorenzo, l'infortunio è meno grave del previsto: trauma distorsivo al ginocchioSospiro di sollievo per tutto il mondo Napoli. L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo è meno grave del previsto: niente rottura del ginocchio ... msn.com Napoli, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo, capitano in lacrime, crociato koUn salto, il ritorno a terra senza la giusta pace. Giovanni Di Lorenzo alza subito la mano al cielo quando capisce che qualcosa nel suo ginocchio sinistro non va. Il capitano viene ... ilmattino.it CONTE è una furia dopo il grave infortunio a DI LORENZO. L'allenatore del Napoli ha lanciato pesanti accuse: "Quello che dispiace è che così si sta andando verso la rovina del calcio. Oggi il dio denaro è all'apice di tutto". Conte poi passa in difesa: "Sono co - facebook.com facebook LORENZO MUSETTI UN MESE FERMO PER INFORTUNIO Il comunicato del carrarino "Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aire x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.