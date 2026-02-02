Gianni Infantino torna a parlare dell’esclusione della Russia dai Mondiali. In un’intervista, il presidente della Fifa spiega che questa decisione, presa nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina, ha alimentato rancori e forse andrebbe rivista. La sua posizione è chiara: bisogna ripensare quella scelta, che potrebbe avere conseguenze più profonde di quanto sembri.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato in un’intervista a News che l’esclusione della Russia dai tornei internazionali di calcio, decisa nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina, rappresenta una scelta da rivedere. L’annuncio, arrivato il 2 febbraio 2026, segna un cambio di tono significativo rispetto alla posizione ufficiale della Federazione internazionale, che fino a oggi aveva mantenuto il divieto di partecipazione per le squadre russe. Infantino ha sottolineato che la decisione non ha prodotto i risultati sperati: invece di ridurre le tensioni, ha alimentato rancori e frustrazione, soprattutto tra i giovani calciatori russi che non possono esprimersi sul palcoscenico internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Infantino difende la Russia: “Esclusione dai Mondiali ha alimentato rancori, occorre ripensarla

Gianni Infantino torna a parlare dell'esclusione della Russia dalla Coppa del Mondo.

La Fifa chiede di rivedere l'esclusione della Russia dalle competizioni internazionali di calcio.

Fifa, l'assist di Infantino a Putin: L'esclusione della Russia ha creato odio, va rivista. Il presidente della federcalcio mondiale: 'Permettere ai ragazzi e alle ragazze della Russia di giocare a calcio in altre parti d'Europa sarebbe d'aiuto'

