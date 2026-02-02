’Inesorabilmenteunavia’ a Bagnone Dialoghi con l’arte al ’Quartieri’
Questa sera al Teatro Quartieri di Bagnone si tiene lo spettacolo “Inesorabilmenteunavia”, parte della rassegna di appuntamenti in programma. Gli attori e i danzatori portano in scena un’idea di dialogo con l’arte, con una coreografia firmata da Emma Zani e Roberto Doveri. La serata si inserisce in una serie di eventi che continueranno anche nei prossimi giorni, con la prossima data prevista per sabato 7 febbraio.
Un nuovo spettacolo al Teatro Quartieri di Bagnone. Continuano gli appuntamenti in cartellone, prossima data da segnare sul calendario è sabato 7 febbraio per Dialoghi con l’arte, ‘Inesorabilmenteunavia’, ideazione YoY Performing Arts, coreografia Emma Zani e Roberto Doveri, produzione YoY Performing Arts. Dialoghi con l’arte è uno spazio immaginario e sperimentale in cui opere, concetti, suoni e impressioni sceniche si incontrano liberamente. L’arte diventa terreno di associazioni aperte — personali, sociali e interconnesse ad altri linguaggi — invitando il pubblico a un’esperienza sensoriale che si apre a nuove dimensioni percettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it
