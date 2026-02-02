Indennità di carica sindaco e giunta costano 500mila euro all' anno

Aversa spende quasi 500mila euro ogni anno per pagare le indennità di carica del sindaco e della giunta. Una cifra che fa riflettere, considerando le risorse pubbliche impiegate per mantenere gli amministratori. La spesa si aggira intorno a quel mezzo milione di euro, un importo che potrebbe essere destinato anche ad altri servizi per la città. La questione resta aperta, mentre l’amministrazione si prepara a discutere eventuali modifiche.

Le indennità mensili sono fissate dalla normativa nazionale e parametrate al 45% dell’indennità dei presidenti di Regione Sfiora il mezzo milione di euro il costo annuale delle indennità di carica degli amministratori comunali di Aversa. Con la determinazione dirigenziale numero 29 del 2026 del 27 gennaio, l’Area Servizi Istituzionali ha impegnato per il 2026 una spesa complessiva di 481.310,34 euro. Nel dettaglio, 398.892 euro sono destinati alle indennità di sindaco, vicesindaco e assessori, 44.712 euro all’indennità del presidente del Consiglio comunale e 37.706,34 euro all’IRAP. Le indennità mensili sono fissate dalla normativa nazionale e parametrate al 45% dell’indennità dei presidenti di Regione.🔗 Leggi su Casertanews.it

L'impatto della politica sul bilancio locale si manifesta attraverso vari costi, tra cui indennità, spese di giunta, Consiglio e Quartieri.

