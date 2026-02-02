La Polizia di Milano ha concluso un’ampia indagine contro una rete di traffico di immagini pedopornografiche. Durante le operazioni sono stati arrestati due persone e altre quattro denunciate, tutte accusate di violenza sessuale online su minori. L’indagine ha coinvolto anche la Calabria, dove sono stati eseguiti alcuni controlli.

La Polizia di Stato di Milano, guidata dal coordinamento della Procura della di Milano, ha portato a termine un’indagine nazionale che ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre quattro, tutte accusate di violenza sessuale online a danno di minori. L’operazione, avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale, ha coinvolto diverse province italiane, con azioni congiunte anche in Calabria. I due fermati sono un 47enne di Trento e un 31enne di Reggio Calabria, entrambi sottoposti a fermo per detenzione e diffusione di ingente materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indagini nazionali contro rete di traffico di immagini pedopornografiche, fermati anche in Calabria

