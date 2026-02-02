Indagine di Cna sul 2026 | Previsioni negative soprattutto per le imprese che esportano

Le imprese italiane si preparano ad affrontare un futuro difficile. Secondo un’indagine di Cna, le previsioni per il 2026 sono negative, soprattutto per le aziende che esportano. Le imprese sentono forte l’incertezza e la preoccupazione, e molti imprenditori temono che la situazione possa peggiorare nei prossimi anni. La tensione si fa sentire tra chi lavora all’estero, mentre il panorama economico rimane instabile.

Ecco cosa emerge dall’indagine sulle aspettative per il 2026 realizzata dall’Area Studi e ricerche di Cna su un campione rappresentativo del tessuto produttivo “Incertezza e preoccupazione. Questo il sentiment che si respira tra le imprese del nostro territorio”. È quanto emerge dall’indagine sulle aspettative per il 2026 realizzata dall’Area Studi e ricerche di Cna su un campione rappresentativo del tessuto produttivo. “Andando ad analizzare i dati territoriali, emerge come i giudizi negativi delle imprese sulle previsioni per l’anno si concentrino nelle regioni come la nostra a forte vocazione manifatturiera a causa delle preoccupazioni diffuse sull’export tra dazi e conflitti”, spiegano dall'associazione di categoria.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Cna 2026

Nel settore manifatturiero e nelle regioni del Nord le imprese sono pessimiste sulle previsioni per il 2026.

Secondo un’indagine Cna sul 2026, l’incertezza rimane il principale elemento di riferimento per artigiani e piccole imprese.

