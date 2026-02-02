Incontro a Teggiano tra il Sap e il prefetto per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nell’Agro nocerino

Questa mattina a Teggiano si è tenuto un vertice tra il Prefetto di Salerno e il sindacalista del SAP. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nell’Agro nocerino, un’area che negli ultimi tempi ha registrato alcuni problemi di sicurezza. I rappresentanti delle forze dell’ordine si sono confrontati sulle iniziative da mettere in campo per garantire più controllo e tranquillità ai cittadini.

Lunedì 2 febbraio 2026 si è svolto a Teggiano un incontro istituzionale tra il Prefetto di Salerno e una delegazione del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), con l’obiettivo principale di affrontare le criticità legate alla sicurezza nell’area dell’Agro nocerino-sarnese. Il confronto, guidato dai vertici provinciali e regionali del SAP, ha messo al centro della discussione la richiesta di elevare il rango del Commissariato di Polizia di Nocera Inferiore al livello di Primo Dirigente. L’istanza nasce da un’analisi approfondita delle esigenze operative del territorio, che presenta un volume di interventi e un’utenza significativamente elevato, rendendo necessaria una struttura di comando più robusta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incontro a Teggiano tra il Sap e il prefetto per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nell’Agro nocerino Approfondimenti su Teggiano Incontro Sicurezza nell’Agro ,il Sap incontra il Prefetto: potenziare gli uomini in Polizia Questa settimana, il SAP si è incontrato con il Prefetto di Salerno per discutere di sicurezza nell’Agro. Anche il Sap interviene sulla carenza degli organici delle forze dell'ordine Il Sap (Sindacato autonomo di polizia) ha diffuso una lettera aperta evidenziando le criticità legate alla carenza di organici nelle forze dell’ordine nel territorio salentino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Teggiano Incontro Argomenti discussi: Cundi, storie e mestieri: Cono Cimino racconta la Teggiano che fu nel Calendario-Almanacco 2026. RELIGIONE. INCONTRO PASTORALE A TEGGIANO CON 400 PERSONE - facebook.com facebook

