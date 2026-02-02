Incontra due rivali al luna park nel Tarantino e li accoltella | dopo ore il papà accompagna 16enne a costituirsi

Questa mattina a Grottaglie, durante la festa patronale di San Ciro, un ragazzo di 16 anni ha ferito due persone con un coltello. L’aggressione è avvenuta al luna park, dove i due ragazzi si sono scontrati. Dopo alcune ore, il padre del 16enne lo ha accompagnato in caserma per costituirsi. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco e sulla dinamica dell’incidente.

Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato un rivale coetaneo e un 20enne durante la festa patronale di di San Ciro a Grottaglie (Taranto). Il giovane si è poi costituito ore dopo l'accoltellamento accompagnato dal papà.

