Incidente tra Castellamonte e Bairo | le ruote di destra escono di carreggiata tir rimane bloccato

Una mattina di caos sulla statale 565, la pedemontana. Un tir che viaggiava verso Ivrea si è fermato tra Castellamonte e Bairo, con le ruote di destra che sono usciti di strada. L’incidente ha causato disagi e blocchi sulla carreggiata, rendendo difficile il traffico per diversi minuti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza la zona e rimuovere il veicolo. Al momento non risultano feriti gravi.

Mattinata movimentata quella di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, per gli utenti della statale 565, più nota come pedemontana, a causa di un tir, che viaggiava in direzione di Ivrea, rimasto bloccato tra Castellamonte e Bairo dopo che le ruote di destra sono uscite di carreggiata. Fortunatamente, il mezzo pesante è rimasto in piedi senza ribaltarsi. A dare l'allarme è stato lo stesso conducente, che non ha riportato alcun danno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ivrea, che hanno dovuto anche occuparsi della viabilità istituendo un senso unico alternato che si è protratto fino a quando i mezzi incaricati del recupero sono riusciti a liberare il tir.🔗 Leggi su Torinotoday.it

