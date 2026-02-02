Incidente sull’A16 Napoli-Canosa muoiono marito e moglie | lei era di Marano

Nella serata di ieri, un incidente grave sull’A16 Napoli–Canosa ha portato alla morte di un uomo e una donna. La coppia, residente a Sorrento, viaggiava in auto quando si è verificato lo scontro fatale. La donna, originaria di Marano, è tra le vittime. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare i due coniugi. La polizia sta ancora accertando le cause dell’incidente.

Tragedia nella serata di ieri sull'autostrada A16 Napoli–Canosa, dove un gravissimo incidente stradale ha causato la morte di due coniugi residenti a Sorrento. Il sinistro si è verificato nel territorio di Nola, in un tratto particolarmente trafficato dell'arteria. A perdere la vita sono stati Antonio Cianciullo, 65 anni, e la moglie Teresa Di Lanno, 61 anni, originaria di Marano di Napoli. La donna era dirigente della mensa scolastica del Comune di Sorrento e svolgeva anche il ruolo di rappresentante sindacale dei lavoratori. Lo scontro, avvenuto in prossimità dell'innesto con l'autostrada A30, è stato di estrema violenza e ha coinvolto due veicoli.

