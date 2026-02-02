Incidente sugli sci in val Pusteria | bimbo di 10 anni in terapia intensiva all’ospedale di Bolzano

Un bambino di 10 anni è stato ricoverato in terapia intensiva dopo un incidente sugli sci avvenuto questa mattina in val Pusteria. Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano, mentre le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. La pista è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi.

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata del 2 febbraio sulle piste da sci del Monte Elmo, in val Pusteria. Secondo una prima ricostruzione, un bambino polacco di 10 anni è rimasto seriamente ferito dopo uno scontro con un altro sciatore. Quest’ultimo non avrebbe riportato conseguenze rilevanti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30 nella località situata tra l’ Alto Adige e il Tirolo Orientale. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i carabinieri di San Candido in servizio sull’impianto, insieme ai sanitari della Croce Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

