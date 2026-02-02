Incidente stradale con 15 auto coinvolte sulla tangenziale di Modena

Questa mattina sulla tangenziale di Modena si è verificato un incidente che ha coinvolto 15 auto. Per fortuna, non ci sono ancora notizie di feriti gravi, ma il traffico è stato paralizzato per diverse ore. La polizia sta ricostruendo la dinamica, mentre le auto sono state rimosse e la strada riaperta nel pomeriggio.

Modena, 2 febbraio 2026 – Incidente stradale con 15 vetture coinvolte. E' successo questa mattina a Modena. Per questo sono chiusi temporaneamente la corsia di sorpasso in direzione Inn con la Ss 724, sulla strada statale 724 DirA "Tangenziale di Modena" al km 2,100 all'altezza di Modena e la rampa d'immissione dello svincolo 3 in direzione Sassuolo. Nello schianto, nonostante il numero impressionante di auto coinvolte si registra fortunatamente un solo ferito. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono attualmente presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

