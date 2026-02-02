Incidente mortale a Limatola 37enne in condizioni critiche

Nella notte si è verificato un incidente mortale a Limatola, coinvolgendo un’auto che si è ribaltata lungo la strada provinciale tra Castel Morrone e Limatola. Un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito e ora si trova in condizioni critiche, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Resta alta l’apprensione per le condizioni del conducente rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto ieri all’alba lungo la strada provinciale che collega Castel Morrone a Limatola. Il 37enne, residente a Dugenta, è attualmente in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, i due occupanti dell’auto stavano rientrando a casa quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo. La Fiat è uscita fuori strada ed è precipitata in una scarpata, compiendo un volo di oltre 20 metri. Nell’impatto ha perso la vita Mario Marotta, deceduto sul colpo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

