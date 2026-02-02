Incidente in moto a Monza | una ragazza e un uomo in ospedale

Un incidente in moto si è verificato questa mattina a Monza, sulla via Cavallotti. Una ragazza e un uomo sono finiti in ospedale dopo la caduta di una moto poco prima delle 8. La strada è rimasta bloccata per alcune ore, causando code e rallentamenti nel traffico. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. I soccorritori sono intervenuti subito sul posto.

Code e rallentamenti a Monza, in via Cavallotti a causa di un incidente stradale: per cause ancora in fase di accertamento una moto è caduta lungo la via poco prima delle 8 di oggi, lunedì 2 febbraio. Sono due le persone rimaste coinvolte nel sinistro: una ragazza di 17 anni e un uomo di 50 anni. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto è giunta la polizia locale di Monza per i rilievi del caso, assieme ai sanitari del 118 usciti in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica di Areu,

