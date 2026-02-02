Incidente dopo una gita auto si schianta contro uno spartitraffico | Augusta muore davanti al marito

Un incidente sulla strada tra Frosinone e Mare si è trasformato in tragedia. Mentre tornavano da una gita, l’auto di Augusta Grimaldi, 80 anni, si è schiantata contro uno spartitraffico. La donna è morta sul colpo davanti al marito, che era con lei in macchina. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’auto abbia perso il controllo poco prima di finire contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per Augusta non c’era già più nulla da fare. La

Tragedia sulla Frosinone-Mare dove Augusta Grimaldi, 80 anni, è morta davanti al marito. L'incidente al ritorno da una gita.

Augusta Grimaldi muore in un incidente sulla Frosinone-Mare. Era in auto con il marito

Augusta Grimaldi, 81 anni di Priverno, ha perso la vita in un incidente sulla strada Frosinone-Mare.

incidente dopo una gitaMarito e moglie tornavano da una gita, purtroppo dopo l’incidente stradale non c’è stato nulla da fareUn tragico incidente stradale ha causato la morte di Augusta Grimaldi, 80 anni, e il ferimento del marito. Indagini in corso sulla sicurezza della Frosinone ... bigodino.it

Incidente mortale dopo la gita: muore accanto al maritoL’auto sbanda e si schianta contro la cuspide a protezione dell’uscita della stazione di servizio . Muore Augusta Grimaldi, 80 anni di Priverno ... latinaoggi.eu

