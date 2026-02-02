Incentivi fiscali 2026 | cosa cambia per le imprese italiane

Le imprese italiane si preparano a cambiare rotta nel 2026 con nuovi incentivi fiscali. La Legge di Bilancio introduce misure che puntano sulla transizione ecologica e la digitalizzazione, aiutando le aziende a investire in questi settori. Le novità sono già state annunciate e le imprese stanno valutando come approfittarne.

Le novità che, ogni anno, la Legge di Bilancio introduce sono diverse. Per il 2026, le imprese del Bel Paese possono beneficiare di diversi incentivi fiscali, focalizzati in particolare su transizione ecologica e digitalizzazione dei processi. Indice. Iperammortamento. Novità per il piano di Transizione 5.0. Crediti d'imposta per le imprese che si trovano nella ZES Unica. Credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS. Risorse integrative per la Nuova Sabatini. Incentivi per le aziende che investono in R&S.

Le piccole imprese italiane potranno presto contare su nuovi incentivi fiscali se assumono manager temporanei.

MANOVRA 2026: Cosa Cambia per Lavoratori, Famiglie e Pensionati

