In pensione il vigile del fuoco Stefano Panconi | ultimo intervento il salvataggio di due cani

Stefano Panconi, ex vigile del fuoco di Lucca, ha concluso ieri la sua carriera dopo più di trentacinque anni di servizio. L’ultimo intervento è stato un salvataggio di due cani, un gesto che riassume la sua dedizione e il suo spirito di sacrificio. Ora si prepara a godersi il meritato riposo, lasciando un segno indelebile nel lavoro di emergenza.

Stefano Panconi, ex vigile del fuoco di Lucca, ha concluso ieri il suo servizio dopo oltre trentacinque anni di attività, chiudendo in modo simbolico una carriera segnata da impegno, coraggio e dedizione al pubblico servizio. L’ultimo intervento della sua lunga esperienza si è svolto alle 19 del 31 gennaio, nel cuore del centro storico di Lucca, al baluardo San Salvatore, dove ha partecipato al salvataggio di due cani rimasti intrappolati in una zona di difficile accesso. L’operazione, condotta in collaborazione con i colleghi, ha richiesto l’impiego di tecniche avanzate e di attrezzature moderne, tra cui zaini specializzati per il trasporto sicuro degli animali, che sono stati recuperati sani e salvi e restituiti ai rispettivi proprietari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

