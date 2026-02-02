Migliaia di giovani hanno invaso la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano per vedere Mohamed Ramadan. L’attore e cantante egiziano, famoso per le sue canzoni e film, ha attirato una folla che ha bloccato il passaggio nel cuore della città. La scena si è ripetuta anche in altre parti della piazza, mentre i fan cercavano di avvicinarsi al loro idolo. La polizia ha dovuto gestire la situazione per evitare problemi più grandi.

L'attore e cantante egiziano si è scusato con Luis Vuitton per il disagio. L'artista ha raggiunto i fan anche a Pioltello L'artista ha fatto visita allo store Luis Vuitton in pieno centro mentre fuori dalla boutique erano accalcati migliaia di ragazzi che hanno intasato la galleria. Mohamed Ramadan, successivamente, ha pubblicato un video sui social scusandosi con il negozio di lusso per il caso generato dai fan. In serata l'artista ha raggiunto Pioltello dove lo aspettavano i fan. Si è posizionato in piedi sulla propria auto e ha parlato con i fan. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Galleria Vittorio Emanuele II

Milano apre un nuovo spazio dedicato all’arte e alla cultura nella storica Galleria Vittorio Emanuele II.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Galleria Vittorio Emanuele II

Argomenti discussi: In migliaia bloccano la Galleria Vittorio Emanuele II per Mohamed Ramadan: il video; In migliaia bloccano la Galleria Vittorio Emanuele II per Mohamed Ramadan: il; Migliaia di camion bloccano i Balcani contro regole UE; GPS 2026: l'anno in cui migliaia di docenti scopriranno di aver sbagliato provincia.

In migliaia bloccano la Galleria Vittorio Emanuele II per Mohamed Ramadan: il videoL'attore e cantante egiziano si è scusato con Luis Vuitton per il disagio. L'artista ha raggiunto i fan anche a Pioltello ... milanotoday.it

Milano, Mohamed Ramadan in Galleria Vittorio Emanuele: migliaia di ragazzini si accalcano per l'attore egiziano. E lui si scusa con Vuitton x.com

Lunedì 2 febbraio 2026 Piazza della Scala sarà chiusa al pubblico. L'accesso al Museo Leonardo3 sarà garantito dalla Galleria Vittorio Emanuele II (lato Piazza Duomo) - facebook.com facebook