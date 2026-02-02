La vita di Sheghi Taba, imprenditrice e attivista persiana, si è fermata a Bergamo nel 2011. Ora descrive un momento di grande difficoltà in Iran, con parole dure: “C’è l’inferno, l’Occidente ci aiuti”. La sua voce si alza per chiedere attenzione internazionale su quanto sta succedendo nel suo paese, tra repressioni e proteste sempre più violente.

L’INTERVISTA. L’imprenditrice e attivista persiana Sheghi Taba vive a Bergamo dal 2011: «È un momento drammatico. Coprifuoco e strade piene di soldati. Se vedono più persone sparano. E in molti vengono uccisi persino negli ospedali». «Mio fratello mi ha detto che le strade sono piene di soldati, molti dei quali non sono iraniani ma membri di gruppi armati provenienti da Iraq e Libano. C’è il coprifuoco. Le famiglie non possono uscire. Se vedono più persone insieme sparano. Hanno anche l’ordine di “colpo di grazia”. Le persone uccise sono state colpite soprattutto al volto o alla nuca. Molti vengono uccisi persino negli ospedali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «In Iran c’è l’inferno, l’Occidente ci aiuti»

Approfondimenti su Iran Resistenza

In Iran, le proteste continuano nonostante la repressione.

Aggiornamenti in tempo reale sulle proteste in Iran: si registrano numerose vittime e tensioni crescenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Iran Resistenza

Argomenti discussi: Le radici della crisi economica in Iran; Streets of Teheran, tra illusioni e speranze; L’Iran convoca l’ambasciatrice italiana dopo la polemica sui Pasdaran; IRAN, SANAZ PARTOW: IL REGIME IRANIANO NON SI TIRA INDIETRO, MA ALZA LA SOGLIA DELLA VIOLENZA.

«In Iran c’è l’inferno, l’Occidente ci aiuti»L’INTERVISTA. L’imprenditrice e attivista persiana Sheghi Taba vive a Bergamo dal 2011: «È un momento drammatico. Coprifuoco e strade piene di soldati. Se vedono più persone sparano. E in molti ... ecodibergamo.it

I cyber attacchi sono l'arma segreta dell'Iran. Chi c'è dietro, le strategie e le tattiche usate per fare guerra in reteNegli ultimi anni, l’Iran ha fatto del cyberspazio uno strumento centrale della propria strategia di potenza. Tra spionaggio, sabotaggio, campagne di disinformazione e guerra psicologica, il paese uti ... wired.it

#USA #Israele #Iran Tutti i nazisti all'inferno attendono Alì #Khamenei, è solo una questione di tempo - facebook.com facebook

"E' l'inferno in terra". Le testimonianze crude dall'Iran e la paura di chi vive sotto le torri x.com