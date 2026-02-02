In classe dall’esilio

Una storia di ritorni e nuove sfide, quella di bambini che devono lasciare il loro paese da piccoli e poi tornare a scuola dopo anni passati all’estero. Molti giovani si ritrovano a dover ricostruire le proprie vite in un luogo che non riconoscono più, tra emozioni confuse e difficoltà pratiche. La loro esperienza rappresenta un percorso tra nostalgia, adattamento e speranza per un futuro diverso.

Cos’è l’esilio per un bambino? E com’è tornare a scuola nel proprio paese, a distanza di tanto tempo? Un articolo della Tageszeitung (Taz) lo spiega raccontando la storia di Ali, un giovane rifugiato rientrato in Siria dopo la caduta del regime di Bashar al Assad. Ali ha undici anni e ne ha vissuti sei in Germania, a Berlino: là è andato alle elementari, ha imparato il tedesco, stretto amicizie. Nel dicembre 2024, con la fine di Assad, la sua famiglia ha deciso di ritrasferirsi ad Aleppo, la città da cui era scappata, e lui è stato iscritto a un istituto vicino casa. Ma riesce a malapena a seguire le lezioni: legge l’arabo con difficoltà, è deriso dai compagni e per la vergogna resta in silenzio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

L'emigrazione e l'esilio hanno segnato la storia dei giovani siciliani, che spesso si sono trovati lontani dalla propria terra.

