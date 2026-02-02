In che senso Alberto Trentini è stato una pedina di scambio

Alberto Trentini si trova al centro di una vicenda che sta facendo discutere. Secondo diversi riscontri, la sua storia sarebbe collegata a un ex ministro venezuelano coinvolto in un caso di riciclaggio. Trentini sarebbe stato usato come una sorta di pedina di scambio in una rete che coinvolge anche il suo legame con una donna italiana. La procura sta seguendo le piste per capire meglio il ruolo di Trentini e come si inserisca in questa vicenda complessa.

Ci sono diversi riscontri che la sua vicenda fosse legata al caso di un ex ministro venezuelano accusato di riciclaggio e sposato con un'italiana A Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio sul Nove, il cooperante italiano Alberto Trentini ha parlato di sé come di una «pedina di scambio» del Venezuela. In effetti il regime di Nicolás Maduro l'ha tenuto imprigionato per 423 giorni nel carcere El Rodeo I di Caracas per ottenere dall'Italia un riconoscimento politico, ma non solo. In questo senso Trentini, come molti altri detenuti politici stranieri, è stato di fatto un ostaggio del Venezuela, anche perché le accuse nei suoi confronti non sono mai state comunicate ufficialmente alle autorità italiane.

