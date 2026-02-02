In cento per il Cimento Tuffi nel Naviglio Grande | Il rito meneghino resiste

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina lungo il Naviglio Grande per partecipare a uno degli eventi più antichi di Milano: il “Cimento invernale”. Da oltre un secolo, ogni gennaio, nuotatori di ogni età si tuffano nelle acque fredde del canale, portando avanti una tradizione che risale al 1895. Quest’anno, nonostante il freddo pungente, sono stati circa cento i partecipanti che hanno sfidato il gelo, ritrovandosi per rinnovare un rito che unisce sport, coraggio e un pizzico di follia milanese

In cento si sono tuffati nel Naviglio Grande per partecipare a una delle manifestazioni sportive meneghine più antiche, un rito collettivo che affonda le radici nel 1895: era il 27 gennaio quando sette coraggiosi nuotatori diedero vita alla tradizione del “ Cimento invernale “ (dal latino caementum, ovvero “dura prova”), proseguita fino al 1960 e ripresa dal 2009. Tra ieri e sabato notte in cento hanno preso parte all’iniziativa organizzata dalla Canottieri San Cristoforo di Milano, col patrocinio di Città Metropolitana di Milano, Asi, Est Ticino Villoresi, Panathlon, Municipio 6 e Comune di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano si prepara a tornare nel Naviglio Grande per il tradizionale Cimento d’inverno.

Il Cimento dei Navigli è un tradizionale evento che si svolge a Milano durante i Giorni della Merla.

