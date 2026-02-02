In casa con oltre 3 chili di droga | scarcerati due componenti della banda

Questa mattina due persone sono state scarcerate dopo l’arresto dei carabinieri di Villaricca. I militari avevano fermato e portato in caserma i coniugi R. con oltre 3 chili di droga nascosta in casa. Ora sono liberi in attesa di ulteriori sviluppi sull’indagine.

I carabinieri della stazione di Villaricca avevano arrestato per spaccio e detenzione di droga i coniugi R.D.A (classe '96) e C.N. (classe 2000) e con loro, era finito in manette anche il 28enne L.Z.. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto celebrata presso il carcere di Poggioreale e presso il carcere femminile di Secondigliano, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo le argomentazioni difensive degli avvocati Luigi Poziello e Giuseppe Granata, ha rimesso in libertà senza obblighi il 28enne e ha concesso l’obbligo di firma alla donna. Resta in carcere, invece, il marito il quale ha ammesso la detenzione ai fini di spaccio degli oltre tre chilogrammi di hashish.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Villaricca Banda

Nella villa di un noto imprenditore di Posillipo si è verificata una rapina con sequestro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Villaricca Banda

Argomenti discussi: Villamassargia, arrestato 38enne con oltre un etto e mezzo di cocaina nascosta in casa; Villaricca, in auto con le dosi, in casa oltre 3 chili di hashish: 3 arresti, due sono marito e moglie; Aveva in casa oltre 3 chili di sostanze stupefacenti: arrestato ad Offanengo un 21enne con precedenti. Trovati anche bilancini e strumenti per preparare e confezionare la droga; Perugia, preso con due chili e mezzo tra hashish e marijuana e 18mila euro in contanti.

Uccisa in casa con oltre venti coltellate, rinviato l’esame dell’imputatoIl trasferimento di Albano Galati, marito della vittima, dal carcere di Matera è avvenuto solo ieri per il sovraffollamento nella casa circondariale di Lecce ... lecceprima.it

Ardea, sorpreso in casa con oltre 150 dosi di oppiacei, arrestato 43enneAveva nel suo appartamento una grossa quantità di farmaci a base di oppiacei, e per questo un 43enne di Ardea è stato arrestato dai locali Carabinieri, durante un servizio mirato contro lo spaccio di ... rainews.it

In Eccellenza il Niscemi non va oltre lo 0-0 fuori casa contro la Messana: fallito un calcio di rigore - facebook.com facebook

In casa oltre due chili di droga pronti per lo spaccio. L’operazione della Polizia di Stato con la Polizia Locale nel pomeriggio del 26 gennaio. x.com