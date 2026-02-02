La quarta stagione di Bridgerton sorprende gli appassionati: la trama si presenta più fedele al libro rispetto alle stagioni precedenti. In questa nuova serie, Benedict, il secondo dei Bridgerton, chiede a Sophie, la cameriera di casa, di diventare la sua amante. La scena, che già aveva fatto discutere nel romanzo, si ripete anche in televisione, ma con qualche differenza nei dettagli e nel modo in cui viene rappresentata.

Attenzione: questo articolo contiene spoiler sulla quarta stagione di Bridgerton. La storia d’amore di Benedict prende una piega simile a quella di Cenerentola. Mentre partecipa a un ballo in maschera, si innamora a prima vista di una donna mascherata, che nei libri si chiama Sophie Beckett (ora Baek nella serie per riflettere le origini sudcoreane di Ha). Dopo la morte del padre, Sophie è costretta da una matrigna malvagia a lavorare come cameriera. Lady Araminta Gun (Katie Leung) licenzia Sophie per essersi spacciata per nobile al ballo, e quando la cameriera viene quasi aggredita dal suo successivo datore di lavoro, Benedict salva Sophie e le trova un lavoro presso la madre Violet (Ruth Gemmell). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - In Bridgerton 4 la trama è più «corretta» rispetto al libro

