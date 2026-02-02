Imprese agricole il report Crif | aumenta il credito ma il rischio rimane stabile

In un momento di grandi sfide globali, le aziende agricole continuano a ricevere più finanziamenti. Secondo il report Crif, gli importi garantiti sono in aumento, ma il rischio di insolvenza resta stabile. Le banche sembrano fiduciose, anche se il settore affronta comunque tante incognite legate a clima e mercati.

IN UN CONTESTO caratterizzato da sfide globali, come transizione ecologica, digitalizzazione, cambiamento climatico e volatilità dei mercati, l’agricoltura mostra una crescita significativa dal punto di vista degli importi finanziati e una buona tenuta sotto il profilo della rischiosità creditizia. L’ultimo focus dell’Osservatorio Crif consente di delineare l’andamento del settore. Nel nostro Paese sono attive circa 670.000 imprese agricole. Si tratta di un ecosistema strategico e complesso, che integra produzione primaria, servizi di supporto e attività connesse, e genera impatti rilevanti su occupazione, sostenibilità e competitività internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nonostante il sole, le basse temperature persistono, rendendo necessaria la quarta salatura delle strade.

