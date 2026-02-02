Tensioni alte tra Iran e Stati Uniti. Khamenei avverte che se gli Stati Uniti attaccano, può scoppiare una guerra regionale. La situazione resta calda, con il timore di un’escalation che coinvolgerebbe molte più nazioni. La diplomazia sembra fermarsi di fronte alle minacce, mentre i combattimenti tra le parti continuano a aumentare.

Spiragli di accordo tra le minacce di una prossima, imminente guerra tra Iran e Stati Uniti. Khamenei avverte: “Se attaccate sarà guerra regionale”. Trump: “Spero in un accordo o scopriremo se ha ragione lui”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

