Ilaria Salis prima in piazza col cuore a Torino poi tace sui poliziotti feriti Il silenzio che vale oro

Sui social, sabato mattina, l'avevamo lasciata cosi Ilaria Salis, eurodeputata di Avs: " Purtroppo oggi non riesco a essere a Torino, ma con il cuore sono lì con voi. Rispondere agli attacchi repressivi del Governo rilanciando sull'allargamento delle lotte sociali è la strada giusta da percorrere insieme – a Torino e in tutta Italia. Buona manifestazione a tutte! #Askatasuna ". E la storiaccia dei partecipanti alla mobilitazione che si è distinta per violenza, rabbia, disordini, ricorda quella che secondo l'accusa delle autorità ungheresi è la vicenda dell'esponente della sinistra, finita in carcere (e poi uscita dopo l'elezione in Europa e grazie all'immunità accordatale dall'assemblea con voto segreto) con l'accusa di far parte della "banda del martello", rispetto alla quale lei si è sempre proclamata innocente.

