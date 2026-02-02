Il viaggio della Fiamma Olimpica in Bergamasca Da Villa d’Almè allo stadio | completato il primo percorso

Questa mattina, la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto il suo ingresso in bergamasca. Partita da Villa d’Almè, ha attraversato le strade del paese prima di arrivare allo stadio, completando così il primo tratto del suo percorso. La cerimonia è stata semplice, ma carica di emozione, con tante persone che hanno seguito il passaggio. La Fiamma continuerà il suo viaggio attraverso altre tappe prima di arrivare alla cerimonia di apertura.

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 al via il 6 febbraio, ha iniziato il proprio viaggio in terra bergamasca nella mattinata del 2 febbraio. Segui tutti gli aggiornamenti sul viaggio della fiaccola su Bergamonews. Prima tappa: Villa d’Almè. Poco prima delle 12.00, la Torcia proveniente dalla Grignetta (Lecco), ha iniziato il proprio tragitto in provincia da Villa d’Almè, precisamente in via Sigismondi, all’altezza della rotonda dell’Arlecchino. Già un’ora prima del transito erano numerose le persone presenti a bordo strada in attesa del convoglio. A cominciare dalla sindaca Valentina Ceruti e dai bambini delle scuole elementari, accompagnati dalle maestre e presi dall’entusiasmo nell’attesa del momento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

