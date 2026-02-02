Il Tre fa un regalo ai fan con il nuovo brano Terapia 3 feat Chi c’era

Il Tre annuncia Terapia 3 (feat. Chi C’era), il nuovo singolo che nasce come gesto di gratitudine e condivisione verso il suo pubblico. Il Tre aggiunge un nuovo tassello al percorso del suo ultimo album Anima nera: mercoledì 4 febbraio esce Terapia 3 (feat. Chi C’era), il nuovo singolo che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali per Warner RecordsWarner Music Italy, e nasce come gesto di gratitudine e condivisione verso il suo pubblico. Per la prima volta, un artista sceglie di aprire davvero il proprio spazio creativo, coinvolgendo i fan all’interno di un brano e trasformando le loro voci in parte integrante della canzone. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

